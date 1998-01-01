جمعية الرعاية الانسانية تنظم ندوة بعنوان "حق المرأة في الميراث"

غزة / سما /

نظمت العيادة القانونية بجمعية الرعاية الانسانية ندوة بعنوان حق المرأة في الميراث بحضور ما يزيد عن 40 سيدة و20 رجلا من شرق غزة . وافتتح الندوة الأستاذ شادي الاعرج نائب رئيس مجلس الادارة مبينا حق المرأة في الميراث وبين إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة وكرمها بعد أن كانت مهانة في الجاهلية ومسلوبة الحقوق فلا يخفى على أحد الكثير من العادات التي كانت متبعة في الجاهلية تجاه المرأة إلى أن جاء الإسلام وكرم بني ادم جميعاً دون تمييز، ومن أهم الجوانب التي اعتني بها الإسلام هو حق المرأة في الميراث.

وقد حضر المحاضرين أ. محمود نجم مسئول العيادة القانونية وأ.نصر الترامسى ايض

وقد تحدث أ. محمود نجم عن حق المرأة في الميراث مبينا تعريفه مؤكدا على أهمية دور العيادة القانونية بتوعية السيدات بمجال الميراث خاصة النساء بالمناطق المهمشة مقدما آلية عمل العيادة وكيفية تعاملها مع مثل هذه الحالات التي تصل للعيادة مبينا أنها تندرج ضمن برامج عمل الجمعية , كما تحدث عن حق المرأة في الميراث واستعرضت عدد من المفاهيم والأمور التي تتعلق بقضايا الميراث الخاصة بالمرأة كفرق بين الميراث والتركة , الوصية والواجبة , حصر الإرث و الوكالات وموانع الميراث , موضحة أن حرمان في الميراث أو التنازل عنه بترتب علي إشكاليات وتداعيات على السلم الأهلي .

واكد أيضا أ.نصرالله الترامسى خلال رده على العديد من المداخلات من قبل المشاركات في المحاضرة , والتي جميعها أكدت على ضرورة أن تأخذ المرأة حقها ودورها الفاعل بكافة المجالات , وخاصة في الميراث الذي كفله لها الدين الإسلامي الحنيف , والى رفع مستوى وعيها وثقافتها تجاه حقوقها , وأن حصولها على حقها في الميراث من شأنه أن يؤدي الى تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا ويعزز من مكانتها وموقعها في المجتمع الفلسطيني

وقالت أ.منار البحطيطى ان هذه الندوة تأتي ضمن نشاطات الجمعية بأهمية هذه الندوات وورش العمل ولتعريف المراة بكل حقوقها وواجباتها واهميتها بالمجتمع وتبيان دورها الريادي في نهضة الأمة ، وأضافت ان للمرأة حق و نصيب من الميراث، حقاً مفروضاً، خالصاً لها ، لا منَّة فيه لأحد ولا فضل ، ونزل القرآن يقرر مبدأ حقها في هذا الميراث. وفي نهاية الندوة تم الإجابة عن استفسارات الحضور حول الموضوع ومتعلقاته

ومن جانبها شكرت المختارة / ام ماجد حسونة جمعية الرعاية الانسانية على هذه الانشطة والفعاليات والتي من شانها تعزيز التنمية المستدامة وتقوية الروابط المجتمعية الى يفتقدها المجتمع مطالبة جميع الجمعيات والمؤسسات بتفعيل قضايا المرأة وخاصة قضية الميراث التي بحاجة الى توعية بشكل اكبر من قبل جهات الاختصاص .