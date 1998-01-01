آفيخاي أدرعي يزعم : " يا سكان غزة ..إيران مستمرة باللعب في أمنكم وتعرضكم للخطر!

وكالات

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة لسكان قطاع غزة ردًا على الصواريخ التي أطلقت يوم أول أمس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وخاطب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي سكان غزة قائلاً:" يا سكّان غزة.. الإيرانيّون يستمرون باللعب بأمنكم وبتعريضكم للخطر. تذكروا أنه أينما يعمل أو يتدخّل الإيرانيّون هم فقط يزرعون الدمار والخراب"، على حد زعمه.

وقال أدرعي إن الصواريخ التي أطلقت من غزة بالتزامن مع عيد ميلاد الجندي الأسير لدى حركة حماس شاؤول أرون، مخالفة للمعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف خلال منشور على موقعه الرسمي عبر "فيسبوك":" لقد أطلقت هذه القذائف منظمات إرهابية استخدمت أسلحة إيرانية منتظمة"، بحسب زعمه.

وأوضح أن الجيش ينتظر بخطورة إلى "ما أسماه هذا الاعتداء الذي يثبت من جديد مدى استخفاف المقاومة الفلسطينية بسكان غزة واستعدادها لتعريضهم لخطر التصعيد لإرضاء المصالح الإيرانية"، وفق قوله.

وتابع زاعما :" من المؤسف أن تكونوا أنتم من يدفع الثمن" في إشارة لسكان غزة.