جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد اطلاق الصواريخ

آفيخاي أدرعي يزعم : " يا سكان غزة ..إيران مستمرة باللعب في أمنكم وتعرضكم للخطر!

الأحد 31 ديسمبر 2017 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آفيخاي أدرعي يزعم : " يا سكان غزة ..إيران مستمرة باللعب في أمنكم وتعرضكم للخطر!



وكالات

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة لسكان قطاع غزة ردًا على الصواريخ التي أطلقت يوم أول  أمس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وخاطب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي سكان غزة قائلاً:" يا سكّان غزة.. الإيرانيّون يستمرون باللعب بأمنكم وبتعريضكم للخطر. تذكروا أنه أينما يعمل أو يتدخّل الإيرانيّون هم فقط يزرعون الدمار والخراب"، على حد زعمه.

وقال أدرعي إن الصواريخ التي أطلقت من غزة بالتزامن مع عيد ميلاد الجندي الأسير لدى حركة حماس شاؤول أرون، مخالفة للمعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف خلال منشور على موقعه الرسمي عبر "فيسبوك":" لقد أطلقت هذه القذائف منظمات إرهابية استخدمت أسلحة إيرانية منتظمة"، بحسب زعمه.

وأوضح أن الجيش ينتظر بخطورة إلى "ما أسماه هذا الاعتداء الذي يثبت من جديد مدى استخفاف المقاومة الفلسطينية بسكان غزة واستعدادها لتعريضهم لخطر التصعيد لإرضاء المصالح الإيرانية"، وفق قوله.

وتابع زاعما :" من المؤسف أن تكونوا أنتم من يدفع الثمن" في إشارة لسكان غزة.

#آفيخاي أدرعي #غزة #صواريخ #ايران

أخبار ذات صلة

باحث إسرائيلي يزعم : مصر تفضل نفوذ إيران في غزة على قطر وتركيا

اسامة القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ"سما" : اتصالات مستمرة لاقناع حماس بحل اللجنة الادارية وفتح معبر رفح دون وجود السلطة فصل لغزة

ابو مازن

"مساكين سكان القطاع".. تل ابيب: بعد عقد من الزمان: أبو مازن يقرر الانفصال عن غزة

افيخاي اردعي

صحيفة سعودية تنشر مقالاً لافيخاي أدرعي يتهجم فيه على المقاومة ويحرض على حماس

صور: الاحتلال يزعم اكتشاف أكبر "ورشة لتصنيع أسلحة" بالضفة الغربية

كيري

كيري يكشف: "إسرائيل" ومصر والسعودية ضغطت علينا وحثتنا على قصف إيران

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "باب الحارة 10".. و"إم بي سي" تخسره

تفاصيل صادمة.. هآرتس: فلسطينية اغتصبت في غرفة التحقيق منذ خمس سنوات والملف اغلق

شاهد: رسالة مؤثرة من الشهيد "مصلح" الى الرئيس عباس عشية استشهاده

القرار الاستراتيجي لجيش الاحتلال .. لماذا لا يتم استهداف مطلقي الصواريخ من غزة؟

الشهيد "جمال محمد مصلح " من الفقر الى القبر؟

امتداح السنوار لسليماني والهجمة الشرسة: إيران.. حرامٌ على حماس وحلالٌ على غيرِها

ليبرمان مهاجما قادة حماس: وكالتكم لإيران ستهدم قطاع غزة بالكامل

الأخبار الرئيسية

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

المصالحة

صحيفة: "ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

مستوطنات - ارشيف

اليوم ..تصويت تاريخي لحزب الليكود لضم الضفة وغزة وغور الاردن الى اسرائيل

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف نقطة للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان مهاجما قادة حماس: وكالتكم لإيران ستهدم قطاع غزة بالكامل

الاتصالات الفلسطينية