جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مدرب اللاروخا يعترف بمتابعته لـ ماريانو دياز

الأحد 31 ديسمبر 2017 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب اللاروخا يعترف بمتابعته لـ ماريانو دياز



وكالات / سما /

اعترف جوليان لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا بأنه يتابع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريدسابقاً وأوليمبيك ليون الفرنسي حالياً عن كثب في ظل تألقه بالموسم الحالي.

لوبيتيجي لم يقم باستدعاء ماريانو لصفوف منتخب إسبانيا حتى الآن، لكن تطور مستوى اللاعب في الدوري الفرنسي ومنافسته على لقب هداف المسابقة (سجل 13 هدف في 19 جولة) جعلته متابعاً من المدرب الإسباني.

وقال لوبتيجي في حوار مع صحيفة أس حول هذا الشأن “ماريانو من الخيارات التي أتابعها، هو إسباني ويستطيع اللعب معنا. ذهبنا لمشاهدته في ليون، وتتبعنا تطور مستواه”.

وخاض ماريانو مباراة واحدة فقط بقميص منتخب جمهورية الدومينيكان ضد هاييتي، لكنها كانت مباراة ودية ولا تدخل في السجلات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ، مما يعني أن ماريانو يستطيع ارتداء قميص منتخب إسبانيا التي يحمل جنسيتها وعاش حياته فيها.

#مدرب #اسبانيا #ماريانو دياز

أخبار ذات صلة

اختيار مدرب نادي ليستر سيتي "رانييري" مدرب العام في إنجلترا

مدرب الجزائر يستقيل من منصبه

مدرب آرسنال يعلق على غضب سانشيز

مدرب برشلونة يثبت انه لا يخشى ميسي

مدرب بلد الوليد: نيمار لاعب رائع

مدرب الجزائر: لن نذهب إلى البرازيل للسياحة

الأكثر قراءة اليوم

القرار الاستراتيجي لجيش الاحتلال .. لماذا لا يتم استهداف مطلقي الصواريخ من غزة؟

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

ليبرمان مهاجما قادة حماس: وكالتكم لإيران ستهدم قطاع غزة بالكامل

في 5 أشهر.. مصرية تتزوج 3 رجال عرفياً بينهم سعوديان عبر فيسبوك

شاهد ..جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد

وزراء ومسؤولون اسرائيليون ينتقدون نتنياهو: لماذا يصمت امام حماس واستمرار اطلاق الصواريخ ؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

ايران - ارشيف

تل ابيب : ايران دواة عظمى لا قبل لنا بها عسكريا واسقاطها يتم من الداخل

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

المصالحة

صحيفة: "ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

مستوطنات - ارشيف

اليوم ..تصويت تاريخي لحزب الليكود لضم الضفة وغزة وغور الاردن الى اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية