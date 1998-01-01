مدرب اللاروخا يعترف بمتابعته لـ ماريانو دياز

وكالات / سما /

اعترف جوليان لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا بأنه يتابع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريدسابقاً وأوليمبيك ليون الفرنسي حالياً عن كثب في ظل تألقه بالموسم الحالي.

لوبيتيجي لم يقم باستدعاء ماريانو لصفوف منتخب إسبانيا حتى الآن، لكن تطور مستوى اللاعب في الدوري الفرنسي ومنافسته على لقب هداف المسابقة (سجل 13 هدف في 19 جولة) جعلته متابعاً من المدرب الإسباني.

وقال لوبتيجي في حوار مع صحيفة أس حول هذا الشأن “ماريانو من الخيارات التي أتابعها، هو إسباني ويستطيع اللعب معنا. ذهبنا لمشاهدته في ليون، وتتبعنا تطور مستواه”.

وخاض ماريانو مباراة واحدة فقط بقميص منتخب جمهورية الدومينيكان ضد هاييتي، لكنها كانت مباراة ودية ولا تدخل في السجلات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ، مما يعني أن ماريانو يستطيع ارتداء قميص منتخب إسبانيا التي يحمل جنسيتها وعاش حياته فيها.