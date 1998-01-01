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بعد احالة أمراء للتقاعد

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

الأحد 31 ديسمبر 2017 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد



عمان / وكالات /

نفى الديوان الملكي الأردني، السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، بكون ثلاثة أمراء حاولوا الانقلاب على الملك عبد الله الثاني لحساب المملكة العربية السعودية والإمارات، معتبرا ذلك شائعات.

وقال الديوان الملكي في بيان: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".

وهدد الديوان الملكي "بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية"، مشددا على أن "ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".

 
وكانت مواقع إخبارية تداولت أخبارا تفيد بأن الأمراء الثلاثة؛ أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين، والأمير محمد بن طلال أحد أبناء عمومته، ضالعون في محاولة للانقلاب على الملك عبد الله لصالح السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن الملك وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وربطت المواقع بين إحالة الأمراء إلى التقاعد من الخدمة العسكرية ومحاولة الانقلاب المذكورة.

#الديوان الملكي الاردني #انقلاب #الملك

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