تحديد مدة غياب بنزيما عن الريال

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، سيغيب عن المباريات الأولى لفريقه في العام الجديد، بداعي الإصابة في ساقه اليمنى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن بنزيما الذي تغيب عن مران فريقه الأخير، سيبتعد عن "الميرينغي" فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وبذلك بات من المؤكد غياب اللاعب عن مواجهتي نومانسيا في كأس إسبانيا، وسيلتا فيغو في "الليغا"، بعد خضوعه لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي.

يشار إلى أن بنزيما تعرض لحملة انتقادات كبيرة، من جماهير ريال مدريد، في الفترة الأخيرة، نظرا لتراجع مستواه.