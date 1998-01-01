الأسطل يلتقي عدداً من رجال الإصلاح بخان يونس لبحث آخر المستجدات

غزة / سما /

التقى النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. يونس الأسطل بعدد من رجال الإصلاح التابعين لدائرة شؤون العشائر بوزارة الداخلية، وذلك في مقر دائرة شئون العشائر بمدينة خانيونس حيث كان في استقباله رئيس دائرة شئون العشائر بوزارة الداخلية محمد أبو دقة.

عبر النائب د. يونس الأسطل عن تقديره للجهود المبذولة من جانب رجال الإصلاح للتوفيق بين الخصوم وإحقاق التراضي بينهم، مشيراً لأهمية دورهم في الإصلاح بين الناس والعمل على تماسك النسيج الاجتماعي بين أبناء شعبنا.

وأكد النائب الأسطل في معرض حديثه عن المصالحة الفلسطينية أن حركة حماس اتخذت من المصالحة قراراً استراتيجياً، منوهاً إلى أن حماس لا تتمسك بالحكم وإنما خدمة الناس.

وأوضح النائب الأسطل للحاضرين أن قيام أحرار العالم من غير الفلسطينيين والمسلمين بالانتفاض لأجل القدس والقضية الفلسطينية، دلالة واضحة أن أرض فلسطين أرض مباركة للعاملين أي لكل الخليقة، معززاً قوله بالآيات والأحاديث النبوية.

وختم النائب د. يونس الأسطل حديثه بالتنويه إلى أن تحرير أرض فلسطين هو عمل تراكمي يحتاج من الجميع بذل الجهد مهما كان صغيراً، فالقلم سلاح كما الكلمة، والتظاهر سلاح كما البندقية.