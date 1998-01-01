تقديرات استخبارات الاحتلال : فرص التصعيد كبيرة خلال 2018

القدس المحتلة / سما /

قدرت الاستخبارات الإسرائيلية، أن يشهد عام 2018 حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الأمني العسكري مع احتمالات كبيرة بإمكانية وقوع تصعيد كبير على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة أو الشمالية مع جنوب لبنان أو سوريا.

وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، فإن الاستخبارات ستقدم التقييم الأمني لتقديراتها إلى مجلس الوزراء المصغر "الكابنيت" والحكومة بكامل أعضائها، وكذلك قيادة الجيش.

وتشير التقديرات إلى أنه لا توجد جهة في المنطقة تعتزم ببدء مواجهة مبكرة مع إسرائيل، سواء كانت سوريا أو حزب الله بسبب انشغالهما بإعادة بناء أنفسهم بعد الحرب الطويلة في سوريا، ولا حتى حماس في قطاع غزة والتي تعطي الأولوية للمصالحة.

ووفقا للتقديرات، فإنه بالرغم من ذلك، فإن احتمال تدهور الأوضاع نتيجة حدث معين ستزداد بشكل ملحوظ في العام الجديد، وقد يحدث ذلك بعد كشف نفق في غزة أو عملية هجومية على الحدود الشمالية ما قد يدفع إلى تبادل إطلاق النار ويمتد ذلك لأيام وربما أطول من ذلك.

وبحسب التقديرات، فإن ذلك يفرض على إسرائيل أن تختار بعناية أكبر الأهداف التي ستعمل ضدها في السنة الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي حرب خاصةً من عدة جبهات.

وأشارت التقديرات إلى التغيرات في المنطقة مع قرب انتهاء الحرب بسوريا، وهزيمة تنظيم داعش، وما يمكن أن يحصل في حال رحيل الرئيس محمود عباس. مشيرةً إلى تأثير إسرائيل الكبير على تلك الأحداث الممكنة، ومحاولات حزب الله وحماس للحصول على امتيازات سياسية وعسكرية فإن ذلك قد يدفع تجاه التصعيد.