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مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

الأحد 31 ديسمبر 2017 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم



رام الله / سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان الرد الاسرائيلي على طلب السلطة الفلسطينية اعادة 50 ميجاوات من خط كهرباء غزة سيصل اليوم. وقالت المصادر ان شركة الكهرباء في غزة ستدفع ثمن الـ 50 ميحاوات الت ستعيدها وان اجراءات بنكية تم اعدادها بين الطرفين لضمان سداد الكهرباء القادمة لغزة.

وكانت مصالدر فلسطينية كشفت لوكالة "سما" الابعاء الماضي عن ان حكومة التوافق قررت مطالبة الجانب الاسرائيلي عبر رسالة لها باعادة تشغيل خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لقطاع غزة بواقع 120 ميجاوات . وقالت المصادر ان تنفيذ القرار قد يتم خلال الايام القادمة وان توجيهات صدرت من الرئيس عباس بخصوص تنفيذ القرار فورا.

#غزة #كهرباء #السلطة

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