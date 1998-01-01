اليوم ..تصويت تاريخي لحزب الليكود لضم الضفة وغزة وغور الاردن الى اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع ان يصوت حزب الليكود اليوم على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن.

وقال أحد المبادرين إلى عقد الجلسة إن القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون ملزمة لممثلي الليكود في الكنيست والحكومة.ودعا العديد من أقطاب حزب الليكود أعضاء مركز الحزب إلى المشاركة في الجلسة التي قد تكون لقراراتها تبعات وانعكاسات هامة.

ودعا مركز حزب الليكود نواب الكنيست إلى إتاحة الفرصة للبناء "في كافة أنحاء أرض إسرائيل"، وإلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وقطاع غزة وغور الأردن.ويأتي عقد الجلسة المذكورة بعد جمع أكثر من 900 من تواقيع أعضاء المركز وستعقد الجلسة بهذه الآلية لأول مرة منذ انسحاب إسرائيل من غزة.

وتفيد الأنباء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغيب عن الجلسة غدا ولكن على الرغم من علمه بها لم يعمل على إلغائها أو تأجيلها.وتنتقد المعارضة الإسرائيلية بشدة خطوة الليكود هذه وتصفها بالعديمة المسؤولية.

وبدأت حملة التجهيز للتصويت على مشروع القرار في أوساط المشاركين بأعمال المؤتمر، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره حول القدس ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وفي إطار الحملة التي قام بها "الليكود" تمهيدا للمؤتمر، جرى ويجري نشر أشرطة مصورة لكبار وزراء الليكود، وشخصيات قيادية أخرى، يدعون فيها أعضاء المركز إلى أن "يكونوا شركاء في اللحظة التاريخية، والمجيء يوم الأحد للمؤتمر للتصويت إلى جانب مشروع القرار".