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الطقس " الحرارة تواصل الانخفاض وغدا الاثنين منخفض ماطر

الأحد 31 ديسمبر 2017 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس " الحرارة تواصل الانخفاض وغدا الاثنين منخفض ماطر



رام الله / سما/

تتوقع الارصاد الجيوة بان يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأثنين 2018/01/01: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارد وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء 2018/01/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج .

الاربعاء 2018/01/03: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاثنين من:

1-            خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 2 - شدة سرعة الرياح.

3 - تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. 4- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس       13-6      10-8      12-8

بيت لحم   13-6      10-8      12-8

رام الله والبيرة          12-5      9-7         11-7

طولكرم    18-10    14-9      17-11

نابلس       14-7      11-9      13-9

قلقيلية       18-10    14-9      17-11

جنين        17-8      14-10    16-10

سلفيت      13-6      10-8      12-8

طوباس    17-8      14-10    16-10

روابي      14-7      11-9      13-9

الخليل      12-5      9-7         11-7

غزه          19-12    15-11    18-12

أريحا        20-11    19-13    20-13

خانيونس  19-12    15-11    18-12

الأغوار الشمالية       18-9      17-11    18-11

رفح          18-11    14-10    17-11

والله تعالى أعلم

#طقس #الارصاد #ماطر

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