الرئيس يهاتف الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته

رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، الطفل فوزي الجنيدي من الخليل للاطمئنان على سلامته بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال بشجاعة الطفل الفلسطيني وبصمود أبناء شعبنا أمام ما يتعرضون له من ممارسات من قبل جنود الاحتلال.

وطالب الرئيس بتأمين الحماية الدولية لأطفال فلسطين ولأبناء شعبنا عموما من اعتداءات الاحتلال المتواصلة.

وقال الرئيس، إن صمود شعبنا بكل مكوناته، يؤكد حتمية الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت الفتى الجنيدي البالغ من العمر (17 عاما) في السابع من الشهر الجاري، وأفرجت عنه قبل ثلاثة أيام.