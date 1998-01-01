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يريدون جرنا لمواجهة شاملة.. ليبرمان يزعم : الصواريح التي اطلقت من غزة امس صناعة ايرانية

السبت 30 ديسمبر 2017 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
يريدون جرنا لمواجهة شاملة.. ليبرمان يزعم : الصواريح التي اطلقت من غزة امس صناعة ايرانية



القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة يوم أمس الجمعة تم إطلاقها من قبل منظمات تتلقى دعما من إيران.

ونقل موقع صحيفة (هآرتس) عن ليبرمان زعمه أن إيران سلمت لعناصر متطرفة في غزة العديد من الصواريخ والقذائفا ومنها من اطلق الجمعة على بلدات الجنوب .

وأضاف "إسرائيل تعيق حركة (حماس) التي تفقد ردعها ضد المنظمات السلفية المتطرفة التي تتلقى تمويلا ودعما من إيران، إنهم يريدون سحبنا إلى مواجهة شاملة".

وتابع ليبرمان "علينا أن لا ننجر لتحقيق أهدافهم وأن لا نتصرف وفقًا لما تريده هذه المجموعات، ورأيت كذلك عددًا من أعضاء المعارضة ينضمون للسلفيين ويحاولون جرنا لحرب في قطاع غزة، في هذه الأثناء نحن نفعل ما يجب علينا فعله".

واعتبر ليبرمان أنه "في الوقت الحالي هناك انقسام فلسطيني عميق، المصالحة لم تتم والحكومة في رام الله لم تحول رواتب موظفي غزة ولا أموال الكهرباء، الواقع معقد، نحن نتابع الأمور بمسؤولية ونقوم بما يتوجب علينا بشكل صحيح".

وزعم ليبرمان أن "وظيفتنا هي منع التصعيد، نحن لا نواجه غزة والجنوب فقط، هناك إيران ومشاكل على كل الحدود، في الشمال مع لبنان وسورية التي تدعمهما إيران، وإيران تقف خلف كل هذا وموجودة كل مكان، في سيناء والعراق واليمن".

#ليبرمان #صواريخ #ايران

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