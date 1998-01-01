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فيديو.. ليفربول ينجو من فخ ليستر سيتي بفضل صلاح

السبت 30 ديسمبر 2017 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول ينجو من فخ ليستر سيتي بفضل صلاح



وكالات / سما /

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتخطي عقبة ليستر سيتي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفي "الريدز" (52 و76), بينما أحرز جيمي فاردي هدف ليستر (3).

ورفع الفائز رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع, وبقي رصيد الخاسر 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي لقاءات أخرى, فاز تشيلسي على ستوك سيتي (5-0), وبورنموث على إيفرتون (2-1), وبنفس النتيجة تفوق سوانزي سيتي على واتفورد, وتعادل نيوكاسل مع برايتون (0-0), وبنفس النتيجة تعادل هيدرسفيلد تاون مع بيرنلي. 

#محمد صلاح #ليفربول

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