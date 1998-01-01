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صورة: الحريري "يتضامن" مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

السبت 30 ديسمبر 2017 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: الحريري "يتضامن" مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي



رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تضامنه مع الفتاة الفلسطينية  عهد التميمي التي ضربت جنديين إسرائيليين، إذ شارك الحريري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور للفتاة  التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي، وعلق على الصور قائلاً: "كل التضامن مع عهد التميمي، الحرية لعهد التميمي".

وتفاعل متابعو تويتر مع الصورة التي نشرها، وأكدوا "تضامنهم مع الطفلة عهد التميمي، معربين عن إعجابهم بموقف رئيس الوزراء اللبناني".

وحذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحساب الخاص للتميمي، ونقلت مواقع إخبارية أن إغلاق حساب التميمي من قبل تويتر، يأتي ضمن سياسة ادارة الموقع لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي.

وقررت محكمة عسكرية إسرائيلية مجدداً الخميس، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي ضربت جنديين إسرائيليين، وفق ما أعلن الجيش.

#الحريري #عهد التميمي #تضامن
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