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في 5 أشهر.. مصرية تتزوج 3 رجال عرفياً بينهم سعوديان عبر فيسبوك

السبت 30 ديسمبر 2017 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
في 5 أشهر.. مصرية تتزوج 3 رجال عرفياً بينهم سعوديان عبر فيسبوك



القاهرة / وكالات /

ألقت مباحث قسم شرطة ثان طنطا، القبض على طالبة بعد استقطابها راغبي المتعة عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

كان اللواء أيمن لقية، مدير مباحث مديرية أمن الغربية، تلقَّى إخطارًا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بتقديم «ج. أ. ش» وهو سعودي الجنسية، بلاغا يتهم فيه «ن. م. أ» (21 سنة- طالبة) بالحصول منه على 45 ألف جنيه كمهر لها، بعد تحرير عقد زواج عرفي شرعي وعند مطالبته لها بالدخول عليها، هربت منه.

وأشارت التحريات إلى أن المشكو في حقها مواليد 1996 طالبة وتقيم في منطقة قحافة في طنطا، وبمواجهتها أقرت بأنَّها تعرَّفت على المذكور عن طريق الإنترنت حتى وصل إلى القاهرة، وتزوجا بعقد شرعي عرفي حرر في 25 ديسمبر 2017، وبتفتيشها عثر معها على عقدين آخرين الأول محرر في تاريخ 5 أغسطس 2017 من زوج مصري يدعى «صلاح. أ» (35 سنة)، والثاني محرر بتاريخ 28 نوفمبر من زوج سعودي الجنسية يدعى «أحمد»، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

واعترفت الفتاة أمام العقيد وليد الصواف، مفتش مباحث قسمي أول وثان طنطا، بأنَّها تعرَّفت على الضحايا عن طريق «فيسبوك»، وتجري تلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على راغبي المتعة.

#مصرية #زواج #عرفي

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