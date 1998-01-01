تركيا: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت إن العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف يلدريم "لا يمكن أن يتحقق ذلك بفرض الأمر الواقع، فكل الدول الإسلامية، وجميع الدول المتقدمة حول العالم، والتي تتصرف بحكمة، توحدت ورفضت هذا القرار المتغطرس"، في إشارة لقرار ترامب بشأن القدس.

وتابع: "العالمان الإسلامي والمسيحي، وباختصار الإنسانية جمعاء، دافعوا عن القضية المشروعة للفلسطينيين، والمستمرة منذ سنوات"، مؤكداً أن بلاده تريد تحقيق الاستقرار والسلام والإخاء في المنطقة.

وردا على قرار ترامب، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قرارا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة الأمريكية تجاه القدس.