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وزراء ومسؤولون اسرائيليون ينتقدون نتنياهو: لماذا يصمت امام حماس واستمرار اطلاق الصواريخ ؟

السبت 30 ديسمبر 2017 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء ومسؤولون اسرائيليون ينتقدون نتنياهو: لماذا يصمت امام حماس واستمرار اطلاق الصواريخ ؟



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إنه تم خلال هذا الشهر إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل أكثر من ست عشرة مرة دون ان ينبس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنت شفة.

وقال غباي إنه "يجب الرد على أية عملية لإطلاق النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وفي سياق ندوة ثقافية عقدت ظهر السبت، في بلدة شوهم في منطقة موديعين عند مشارق القدس، رأى غباي انه يجب اشتراط دخول عمال من غزة الى إسرائيل بالتوصل الى اتفاق تبادل أسري مع حماس.

وأعرب رئيس "المعسكر الصهيوني" عن اعتقاده ان ضائقة البطالة في القطاع سترغم حماس على الموافقة على صفقة تبادل.

موشيه كحلون:

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون: يجب أن يكون لدولة "إسرائيل" رئيس وزراء من الشعب ويعرف الحقيقة ولا يبقى صامتا أمام تهديدات حماس

يعالون: يجب الرد على كل قذيفة

من جانبه قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إنه منذ عملية "الجرف الصامد" لم تقم حماس بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه جنوب اسرائيل مشيرا الى وجود تنظيمات أخرى في غزة مثل "داعش" والسلفيين.

ورأى انه يتعين على الجيش الإسرائيلي الرد على كل من يطلق القذائف الصاروخية بما في ذلك حماس كونها لا تمنع ذلك.

وخلال ندوة ثقافية عقدت بعد ظهر السبت في كيبوتس "ياغور" على سفوح جبل الكرمل، لفت يعالون الى انه طالما استطاعت إسرائيل ترسيخ وضع أمنى معقول فيجب ارجاء الجولة القادمة من الحرب في قطاع غزة قدر الامكان .

#نتنياهو #حماس #صواريخ

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