إضراب تجاري بخانيونس جنوب القطاع بسبب تردي الواقع الاقتصادي

غزة/سما/

عمّ الإضراب جميع المحلات التجارية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم السبت، وذلك احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع

وأفاد شهود العيان أن إضراباً شلّ المحال التجارية الواقعة في منطقة البلد وسط المحافظة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة فيما وضعت لافتات على أبواب المحلات التجارية مكتوب عليها "إضراب لتردّي الأوضاع".

وأوضح أصحاب بعض المحال ، أن هذا الإضراب يأتي في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتردي الحركة الشرائية من المواطنين وأشاروا الى أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع مؤخرا؛ خاصة في الأشهر العشرة الأخيرة التي تلت فرض الإجراءات العقابية من السلطة الفلسطينية على الموظفين، وتأخر صرف رواتب الموظفين في غزة.

وطالب أصحاب المحال قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية، موجهين رسالة للأطراف كافة بأن الوضع أصبح لا يطاق، وأن هناك انهيارا كاملا للأسواق.

ويعاني القطاع المحاصر من عدة أزمات خلال 10 سنوات، أثرت على جميع المجالات الحياتية منها الأوضاع الاقتصادية، التي أدت إلى تفاقم مأساة السكان في قطاع غزة.