بوتين يبعث برقية للأسد، ماذا قال فيها ؟

دمشق / وكالات /

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد، في برقية تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سوريا للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان نقلته "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أنّ "الرئيس الروسي أعرب عن أمله في أن تستمر التغيرات الجذرية في سوريا للأحسن"، مشيراً إلى أنّ الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

وقال بوتين إنّ روسيا ستواصل التعاون وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستعمل على تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة، وكذلك ستبذل جهودها لإعادة بناء الاقتصاد السوري.