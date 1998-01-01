جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يبعث برقية للأسد، ماذا قال فيها ؟

السبت 30 ديسمبر 2017 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يبعث برقية للأسد، ماذا قال فيها ؟



دمشق / وكالات /

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد، في برقية تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سوريا للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان نقلته "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أنّ "الرئيس الروسي أعرب عن أمله في أن تستمر التغيرات الجذرية في سوريا للأحسن"، مشيراً إلى أنّ الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

وقال بوتين إنّ روسيا ستواصل التعاون وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستعمل على تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة، وكذلك ستبذل جهودها لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

#بوتين #برقية #الاسد

أخبار ذات صلة

بوتين الاسد ترامب - ارشيف

لندن: حلف بوتين - ترامب الداعم للأسد خطير ويجب ازاحة الرئيس السوري

بويتن والاسد

"بوتين للأسد: ستكون الرئيس العلوي الأخير في سورية"

فلاديمير بوتين

ماذا قال بوتين عن ارتداء الفتيات في المدارس للحجاب؟

تغريدة قصيرة لـ"هيلاري" تسخر فيها من ترامب.. ماذا قالت؟

مقتل 21 شخصا بهجوم على تجمع انتخابي موال للأسد

سوريا: تبادل اسرى بين المعارضة والميليشيات الموالية للأسد في حلب

الأكثر قراءة اليوم

هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

"رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

بلومبيرغ تكشف عن أكثر ما يخشاه بن سلمان من الوليد بن طلال

القسام" للإسرائيليين: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه

الأخبار الرئيسية

توضيحية

تفاصيل صادمة.. هآرتس: فلسطينية اغتصبت في غرفة التحقيق منذ خمس سنوات والملف اغلق

الشهيد محمد مصلح

الشهيد "جمال محمد مصلح " من الفقر الى القبر؟

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ - ارشيف

مفتي السعودية لـ"خطباء الجمعة" : لا تتحدثوا بالسياسية وركزوا على طاعة الله

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

الاتصالات الفلسطينية