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مجدلاني: اتصالات رسمية بحماس والجهاد لعقد المجلس المركزي

السبت 30 ديسمبر 2017 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: اتصالات رسمية بحماس والجهاد لعقد المجلس المركزي



رام الله / سما /

 أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، استمرار التحضيرات بشكل جدي وحثيث لانعقاد المجلس المركزي الشهر المقبل.

وأوضح مجدلاني في حديث للإذاعة الرسمية، صباح اليوم السبت، أن اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية شكلت 9 لجان فرعية، لتحضير ورقة عمل ارتباطاً بمهام محددة من أجل صياغة رؤية شاملة ومحددة، لوضع خطة التحرك الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.

وأشار مجدلاني الى اجتماع سيعقد للجنة هذا الاسبوع لمتابعة التحضيرات قائلاً: "إننا في سباق مع الزمن من اجل انجاز الترتيبات اللوجستية والسياسية".

وبخصوص موعد انعقاد جلسة المركزي، أوضح مجدلاني انه لم يتم تحديده بشكل نهائي، مبينا أنه من الممكن أن يعقد قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر المقبل.

ولفت الى أنه جرى اتصال رسمي ومباشر مع حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" للمشاركة في الاجتماع.

ونوّه الى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، سيوجه دعوات للجميع للمشاركة بالاجتماع عند تحديد الموعد.

وسيناقش المجلس المركزي بحسب مجدلاني، تحديد شكل وطابع ومضمون العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي، كما سيسعى لبلورة موقف مشترك لتحديد هذه العلاقة بمشاركة كافة الفصائل.

#مجدلاني #حماس #المجلس المركزي

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