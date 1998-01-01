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تفاصيل جديدة عن "باب الحارة 10".. و"إم بي سي" تخسره

السبت 30 ديسمبر 2017 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن "باب الحارة 10".. و"إم بي سي" تخسره



القاهرة / وكالات /

كشف المنتج السوري محمد قبنض، مالك شرطة "قبنض للإنتاج والتوزيع الفني"، مفاجآت جديدة تتعلق بمسلسل "باب الحارة" الشهير.

وكشف قبنض في حديث لموقع "بوسطة" لأخبار الفن والفنانين عن حصول شركته على حقوق ملكية الجزء العاشر من سلسلة "باب الحارة"، وسيبدأ العمل به يوم 30 كانون الثاني/ يناير المقبل تحت إدارة المخرج أسعد عيد، عن نصٍّ من تأليف مجموعة كتاب وتحت إشرافه شخصيا.

وبحسب قبنض، فسيضم هذا الجزء "أحداثا جديدة وواقعية، وسنرى مشاهد لجامعات ومدارس"، مضيفا: "معقول بالعشرينيات أو بالثلاثينيات أو الأربعينيات ما كان في عنا مدرسة؟".


ويفصّل قبنض في أجواء الجزء العاشر بالقول إن "حدوده لن تقتصر على حارة الضبع"، وأنه "يتم حاليا رسم خط جديد للأحداث يتضمن حارة أخرى سكانها مزيج من عدة دول عربية. أما بالنسبة للحارة الأساسية، فلن تضم ذات ممثلي الأجزاء السابقة، ومن المقرر إلغاء العديد من الشخصيات الرئيسية وحذف خطها بالكامل".

أما المفاجأة الأهم في حديث قبنض، فهي قوله إن المسلسل لن يكون لمحطة إم بي سي كما كان الحال في الأجزاء السابقة، موضحا أنه وقع عقودا مع 8 محطات لعرض العمل، ليس من بينها إم بي سي، مضيفا أنه ينوي إطلاق قناة "قبنض" التلفزيونية بعد حوالي ستة أشهر، لتكون منبرا لعرض إنتاجات الشركة.

#تفاصيل #باب الحارة #إم بي سي

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