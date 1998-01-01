شاهد: رسالة مؤثرة من الشهيد "مصلح" الى الرئيس عباس عشية استشهاده

غزة / سما /

قال الشهيد جمال محمد مصلح (21 عاما)، من سكان المغازي وسط قطاع غزة،عشية استشهاده في رسالة وداع لاهله وذويه واصدقاءه "انا ابن الانتفاضة وساذهب شهيد باذن الله "وشكرا امي الغاليه سامحيني ياحبيبتي"

واستشهد مصلح متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة الغضب الرابعة شرقي مخيم البريج برصاص جيش الاحتلال.

وفي تغريدة اخرى على صفحته وجه الشهيد مصلح رسالة للرئيس محمود عباس قال فيها "السلام عليكم ورحمته الله وبركاته أنا حابب أحكي حاجه لمي جيش الاحتلال الصهيوني الندل ضيع أخبار غزة يعني أنه برضيكم شاب ميكونش معاه شيكل لا اله الى الله أنا بوجه لرئيس محمود عباس لازم اتخفف عن أهل غزة امكفي في ناس غلابه وانقطعت رواتب الموظفين حرام عليكو ارحمونا بس أنا رايح على جمعة الغضب الي حابب يشترك مع الاننفاضه حياه الله"

وختم: أنا سعيد جمال مصلح إنشاءالله بكون شهيد في منطقة المغازي البطنية لقبي بسيسو مصلح وشكرا لكل مشارك في هده التعليق وشكرا حبيبتي امي الغاليه سامحيني ياحبيبتي"