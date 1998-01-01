جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: رسالة مؤثرة من الشهيد "مصلح" الى الرئيس عباس عشية استشهاده

السبت 30 ديسمبر 2017 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رسالة مؤثرة من الشهيد "مصلح" الى الرئيس عباس عشية استشهاده



غزة / سما /

قال الشهيد جمال محمد مصلح (21 عاما)، من سكان المغازي وسط قطاع غزة،عشية استشهاده في رسالة وداع لاهله وذويه واصدقاءه "انا ابن الانتفاضة وساذهب شهيد باذن الله "وشكرا امي الغاليه سامحيني ياحبيبتي"

واستشهد مصلح متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة الغضب الرابعة شرقي مخيم البريج برصاص جيش الاحتلال.

وفي تغريدة اخرى على صفحته وجه الشهيد مصلح رسالة للرئيس محمود عباس قال فيها "السلام عليكم ورحمته الله وبركاته أنا حابب أحكي حاجه لمي جيش الاحتلال الصهيوني الندل ضيع أخبار غزة يعني أنه برضيكم شاب ميكونش معاه شيكل لا اله الى الله أنا بوجه لرئيس  محمود عباس لازم اتخفف عن أهل غزة امكفي في ناس غلابه وانقطعت رواتب الموظفين حرام عليكو ارحمونا بس أنا رايح على جمعة الغضب الي حابب يشترك مع الاننفاضه حياه الله"

وختم: أنا سعيد جمال مصلح إنشاءالله بكون شهيد في منطقة المغازي البطنية لقبي بسيسو مصلح وشكرا لكل مشارك في هده التعليق وشكرا حبيبتي امي الغاليه سامحيني ياحبيبتي"

#رسالة #شهيد #الرئيس #مصلح
1
2

أخبار ذات صلة

شاهد: رسالة الشهيد المبتور القدمين "ابراهيم أبو ثريا" قبل استشهاده بلحظات

مؤثرة ومبكية .. شاهد : وصية الشهيد "المثقف " باسل الأعرج

الشهيد محمد شرف

معلمة الشهيد " محمد شرف " تنعيه بكلمات مؤثرة

شاهد اخر ما كتبه الشهيد "الفقهاء" ..اسرائيل هددت باغتياله العام الماضي

الشهيد مازن فقهاء

شاهد: لافتات ضخمة للقسام تتوعد اسرائيل بالرد على اغتيال الشهيد "فقهاء"

قتلة الشهيد مازن فقهاء

شاهد: الداخلية تنشر فيديو " رسائل الندم " لقتلة الشهيد مازن فقهاء

الأكثر قراءة اليوم

هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

بلومبيرغ تكشف عن أكثر ما يخشاه بن سلمان من الوليد بن طلال

الأخبار الرئيسية

الشهيد محمد مصلح

الشهيد "جمال محمد مصلح " من الفقر الى القبر؟

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ - ارشيف

مفتي السعودية لـ"خطباء الجمعة" : لا تتحدثوا بالسياسية وركزوا على طاعة الله

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

الاتصالات الفلسطينية