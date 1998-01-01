خطاب شامل للرئيس عباس يوم الاثنين

رام الله / سما /

قال عـضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، إنه سيتم مساء غدٍ الأحد، إيقاد شعلة انطلاقة الثورة، في فعالية مركزية بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مختلف الاقاليم.

وأشار محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، إلى أن الرئيس عباس سيلقي كلمة مقتضبة عقب إيقاد الشعلة بمقر الرئاسة، على ان يلقي يوم الاثنين خطاباً شاملاً.

وأضاف محيسن، ان حركة "فتح" قررت هذا العام تحويل مهرجانات الاحتفال بالذكرى الـ53 لانطلاقة الثورة، الى فعاليات منددة بالسياسات الاسرائيلية وبالإعلان الاميركي بشأن القدس.