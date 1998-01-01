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مصطفى البرغوثي: قطع المساعدات الاميركية لا يخيف الفلسطينيين

السبت 30 ديسمبر 2017 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، إن قطع المساعدات الخارجية لن يؤثر كثيراً على الشعب الفلسطيني، لأن مجموع المساعدات الخارجية التي تصل السلطة الفلسطينية بما فيها المساعدات العربية و الاميركية و الاوروبية لا تزيد عن 16 بالمئة فقط من ميزانية السلطة، في حين يدفع المواطن الفلسطيني من عمله و تعبه وضرائبه 84 بالمئة من ميزانية السلطة، فلا أحد يهدد فلسطين بالمساعدات الخارجية.

 
وأكد د. البرغوثي أن 50 بالمئة من قيمة المساعدات الأمريكية تعود إلى الولايات المتحدة على شكل نفقات إدارية ورواتب خبراء واستشارات وما شابه، فليقطعوها فهي لن تؤثر، حتى يعرفوا أنها لا يمكن أن تستخدم كوسيلة للابتزاز السياسي لشعب فلسطين.
 
وشدد د. البرغوثي على أن الإدارة الأمريكية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية، وبات المشروع الوحيد لديها هو تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية قضية القدس واللاجئين والعودة والحق الفلسطيني في دولة حقيقية، لصالح تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
 
وأضاف: معارضتنا لهذا الاتفاق تحمي حقوقنا الوطنية، وتحرم بعض الدول العربية التي تطمح أن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من هذه الإمكانية، لأن أحدا لا يستطيع أن يتجاوز فلسطين.
 
وشدد د. البرغوثي على أن الإدارة الأمريكية خرقت تعهداتها في 4 أمور، اذ خرقت تعهداتها بعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وفعلياً أغلقته، وخرقت تعهدها بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وخرقت تعهدها بشأن بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، والآن تخرق تعهدها بشأن المساعدات الخارجية.
 
واعتبر د. البرغوثي "لذلك السلطة تحررت من الابتزاز الأمريكي، ويجب عليها أن تقوم بالإجراءات التي وعدت بها، وتأخرت كثيراً في تنفيذها، وعلى رأسها إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، والانضمام الفوري إلى كل المنظمات الدولية، التي لم تكن الولايات المتحدة تريد انضمام فلسطين لها.
 
#مصطفى البرغوثي #المساعدات الامريكية

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