راغب علامة: أتمنى أن أشغل منصب وزير للعدل

عالم الفن

أطل السوبر ستار راغب علامة عبر برنامج "ستروبيا" على إذاعة المدينة اف ام مباركاً للشعب السوري نصره الكبير على "الإرهاب الدولي" والذي حاول تدمير سورية مشيراً إلى أن الثمن الذي دفعته البلد الحبيبة سورية كان باهظاً والمؤامرة سقطت على أبواب دمشق بهمة الأبطال الذين حافظوا عليها .



وعن عودته للغناء في سورية صرح علامة أنه بإنتظار أي دعوة بكل سرور ومحبة وشوق للوقوف على مسارح سورية كما في الماضي، مؤكداً أنه زارها سابقاً خلال الحرب وغنى في مناطق قريبة من تواجد الإرهابيين بالقرب من مطار دمشق الدولي .



وعن العمل السياسي بين علامة أن الناس يطالبونه بالترشح لتمثيلهم بشكل مستمر وهو من موقعه يقوم بخدمة الناس بمايستطيع ولو تم تخييره لاختار أن يكون وزيراً للعدل لأن جلّ طموحه أن يتساوى كل الناس أمام القانون .