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أحلام ترفض "التخلي" عن زوجها القطري في مطار القاهرة!

السبت 30 ديسمبر 2017 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام ترفض "التخلي" عن زوجها القطري في مطار القاهرة!



عالم الفن

رفضت الفنانة الاماراتية أحلام، الخروج من مطار القاهرة الاثنين، مصرة على مرافقة زوجها القطري في مشهد جسد العلاقة الاسرية الطيبة بين الفنانة وزوجها مبارك الهاجري رغم العلاقات المتوترة التي تشهدها دول الخليج، وإنتظرت أحلام لحين إنهاء إجراءات دخول زوجها الذي وصل بصحبتها من الكويت والتي تستغرق وقتا منذ توقف العلاقات المصرية القطرية. 

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الفنانة أحلام وصلت بصحبة زوجها القطرى "مبارك الهاجري" على رحلة الخطوط الكويتية رقم 1543 والقادمة من الكويت وإنتظرا بصالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ وتم إنهاء إجراءات وصول الفنانة الإماراتية ولكنها رفضت الخروج وإنتظرت إنهاء إجراءات زوجها القطري التي تستلزم وقتا حيث يتم عرض الركاب القطريين على الجهات الأمنية والتأكد من حصولهم على تأشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة مع إستجوابهم حول سبب دخولهم مصر". 

وقالت المصادر أنه تم تسليم جواز سفر الفنانة "أحلام" إليها بعد إنهاء إجراءات وصولها إلا أنها رفضت الخروج من المطار وإنتظرت زوجها لحين الإنتهاء مع عمليات الفحص الخاصة للتأشيرة والموافقة الأمنية الخاصة بزوجها القطرى وبعد فترة تم إنهاء إجراءات وصول زوجها وخرجا من صالة الوصول معا. 

يذكر أن الفنانة الإماراتية "أحلام" عانت كثيرا بعد الأزمة القطرية مع مصر والسعودية والبحرين وقطع العلاقات بينهم بسبب زوجها الذى يحمل الجنسية القطرية ومنع القطريين من دخول الإمارات وتشديد إجراءات دخولهم للدول المقاطعة لقطر.

#احلام #مبارك الهاجري

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