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أحدث هواتف سامسونغ ستصل الأسواق في مارس

السبت 30 ديسمبر 2017 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحدث هواتف سامسونغ ستصل الأسواق في مارس



وكالات / سما /

أكد موقع Gizchina المهتم بشؤون التكنولوجيا أن سامسونغ ستبدأ بصنيع هواتف "Galaxy S9" مع بداية 2018، لتطرحها في الأسواق في مارس المقبل.

ووفقا لموقع Android Headlines فإن "التحضيرات في سامسونغ لإنتاج هاتفي Galaxy S9 وS9+ القادمين بدأت بالفعل. وتسلمت الشركة بعض القطع الإلكترونية اللازمة لتصنيعهما، كشرائح (Substrate Like PCB) الإلكترونية التي تعاونت على تطويرها 5 شركات، وأنتجت بشكل فريد لتكون أصغر وتوفر مساحة أكبر في الأجهزة، الأمر الذي سيساعد سامسونغ على تزويد هواتفها ببطاريات أكبر وأكثر سعة، حيث من المفترض أن يأتي الهاتفان الجديدان ببطاريات بسعة 3200 و3800 ميللي أمبير".

ومن الأمور الأخرى التي تحدثت عنها بعض المصادر المقربة من سامسونغ أن "شركة Patron بدأت بتوريد كاميرات أمامية مزدوجة ستركب في هواتف Galaxy S القادمة، وستدعم ميزة التعرف على الوجوه التي استخدمت في هواتف Galaxy S8 وS8+ وتوفر حماية إضافية لمعلومات وبيانات الهاتف".

وتطلع أنظار عشاق الهواتف الذكية بلهفة لمعرفة مزايا وخصائص أجهزة "Galaxy S" القادمة المنتظر أن تستعرضها سامسونغ خلال معرض "MWC 2018" الذي سيعقد في الأول من مارس القادم في برشلونة، حيث من المفترض أن تأتي تلك الهواتف بميزات لم تشهدها هواتف الشركة الموجودة في الأسواق حاليا.

#هواتف #سامسونغ

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