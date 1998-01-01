جمعية "طموح" تختتم أنشطتها الشبابية لعام 2017

غزة / سما /

اختتمت "جمعية طموح لتنمية المهارات" أنشطتها الشبابية لعام 2017, حيث استهدفت مالا يقل عن 300 شاب وشابة من الخريجين والخريجات وطلبة وطالبات الجامعات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة, أ. محمد الكيالي على دور طموح الفاعل في دعم الشباب, حيث تم اعتبار 2017 عاماً للشباب, منوهاً إلى أن الفعاليات تنوعت ما بين مشاريع وورش العمل والدورات التدريبية التخصصية وفرص تطوع وتدريب للخريجين, مما أكسبهم مهارات جديدة وخبرات ساهمت في التحاق العديد منهم بسوق العمل.

من جانها أشارت القائدة الشبابية "ولاء نعمة " إلى أن اقبال الشباب من الجنسين على التطوع والتدريب دليل نجاح لمبادرة "طموح" .

وقالت الشابة " أمل " أن فرصة التطوع في طموح قد أكسبتني العديد من المهارات وأصبحت أكثر فهماً وحباً للعمل المجتمعي.