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"فيروس" جديد قد يفجر هاتفك!

السبت 30 ديسمبر 2017 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيروس" جديد قد يفجر هاتفك!



وكالات / سما /

حذر خبراء من شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني جديد يلحق أضرارا كبيرة بالأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للبيان الذي صدر عن كاسبيرسكي مؤخرا فإن "الفيروس الجديد الذي يحمل اسم Loapi يمكنه أن يدخل إلى الهاتف الذكي عند تصفح أو تحميل الملفات من عدد من المواقع المشبوهة والإباحية أو المواقع غير المعروفة التي تسمح بتحميل التطبيقات عبر روابط معينة".

وبعد اختراق الفيروس أو دخوله إلى الهاتف يبدأ بإرسال إشعارات مستمرة للمستخدم تطالبه بتفعيل صيغة معينة، تسمح له بالتحكم بإعدادات الجهاز، وفي حال النقر على الموافقة يتفعل برنامج الفيروس ليبدأ عمله في التحكم بآلية عمل الهاتف بشكل يؤدي إلى توقفه عن العمل أو حتى ارتفاع درجات حرارة المعالج والبطارية بشكل يؤدي إلى انفجار الجهاز.

ولهذا الفيروس وفقا للخبراء العديد من الخصائص المؤذية الأخرى، فهو يستطيع استخدام الهاتف الذي اخترقه لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى عبر الشبكة العنكبوتية، كما باستطاعته أن يدخل إلى متجر التطبيقات ويقوم بتحميل العديد من التطبيقات المدفوعة واستنفاد الأموال الموجودة على حساب المستخدم دون علمه.

وتفاديا لأخطار هذا النوع من البرمجيات، ينصح الخبراء في "كاسبيرسكي" بتجنب المواقع غير المعروفة لتحميل التطبيقات، والرجوع إلى متجر التطبيقات الأساسي الموجود في الهاتف لتحميلها كون المتجر يراقب باستمرار من قبل الشركات المطورة لبرنامج التشغيل.

#فيروس #الهاتف

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