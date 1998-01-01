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طفل يتسبب في "مصيبة بنيويورك"

السبت 30 ديسمبر 2017 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يتسبب في "مصيبة بنيويورك"



غرائب و عجائب

قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، الجمعة، إن طفلا يلهو بموقد قد يكون السبب وراء اندلاع كارثة الحريق، التي أودت بحياة 12شخصا بينهم أربعة أطفال.

وصرح دي بلاسيو، في مقابلة إذاعية، "في هذه المرحلة نعتقد أن (الحريق) بدأ بسبب حادث، صبي يلهو بموقد بالطابق الأول من المبنى".

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قالت إن الحريق، الذي يعد الأسوأ في المدينة منذ ربع قرن، اندلع في حدود السابعة من مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وسبعة أعوام وأربعة رجال وأربع نساء لقوا حتفهم. كما توفي صبي لم تتحدد هويته.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى وأن أربعة مصابين في المستشفى في حالة حرجة.

وتفيد سجلات المدينة أن المبنى الواقع في حي برونكس يضم 26 شقة، وبه ما لا يقل عن ست مخالفات لقانون البناء. وجرى تسجيل إحدى المخالفات في أغسطس بسبب جهاز معطل لكشف الدخان في شقة بالطابق الأول.

ولم يتضح ما إذا كان لتعطل الجهاز أي دور في الحريق.

وقال دي بلاسيو "أعرف أن هناك بواعث قلق أثيرت حول المبنى ذاته... حتى اللحظة يفيد بحثنا أنه لا توجد أي مشاكل في المبنى أوفي نظام حمايته من الحرائق".

وكان الحريق الأسوأ في المدينة من حيث عدد القتلى، وذلك منذ حريق متعمد في ملهى ليلي في برونكس عام 1990 أدى إلى مقتل 87 شخصا داخل المكان الذي لم يكن له مخارج في حالات الحرائق أو أجهزة إنذار.

#طفل #نيويورك

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