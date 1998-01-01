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"مخرج" امريكي يُخبئ كاميرا داخل حمام للتجسس على مراهقة!

السبت 30 ديسمبر 2017 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مخرج" امريكي يُخبئ كاميرا داخل حمام للتجسس على مراهقة!



غرائب و عجائب

 ألقت الشرطة الأميركية القبض على مخرج تلفزيوني يعمل في قناة "CNBC" الأميركية، بتهمة التجسّس على مربية أطفال مراهقة أثناء وجودها داخل الحمام.

وكان "دان سويتزن" ( 44 عاماً) قد خبّأ كاميرا خفية داخل علبة محارم في منزله حيث كانت تعمل المربية البالغة من العمر 18 عاماً لديه، وفقاً لما ذكرته السلطات.

وقد تم كشف فعلته حين قامت المربية بدعوة إحدى صديقاتها إلى المنزل، التي بدورها لاحظت وجود الكاميرا عن طريق الصدفة.

إشارة إلى أنه جاء في الشكوى المقدمة في المحكمة: "قام دان سويتزن بتركيب جهاز تسجيل فيديو عمداً داخل علبة محارم في حمام بيته ليسجل كيف كانت الفتاة تخلع ملابسها وترتديها... وقام بتعدٍ فاضح على خصوصيتها".

#مخرج #كاميرا

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