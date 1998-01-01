أهلي الخليل يعترض على انضمام جوناثان للهلال

الخليل / سما /

أعلن المشرف الرياضي بنادي أهلي الخليل، أحد أندية دوري المحترفين، معمر المحتسب، أن انضمام جوناثان سوريا، لصفوف هلال القدس، غير قانوني.

وقال المحتسب، في تصريحات صحفية، إنه كان الأولى أن تعود إدارة هلال القدس، لإدارة الأهلي، خاصة أن اللاعب على ملاك النادي، وأنه يملك أوراق من وزارة الخارجية الفلسطينية وكذلك التشيلية بأحقية الأهلي في اللاعب.

وكان نادي هلال القدس، أعلن قبل أيام عن ضم اللاعب جوناثان سوريا، لصفوف الفريق، بعد فسخ الأخير لعقده مع نادي إنبي المصري.

ويستعد هلال القدس، بشكل قوي للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصفته بطلاً للدوري في الموسم الماضي، حيث سيواجه السويق العُماني في فلسطين يوم 22 يناير المقبل.