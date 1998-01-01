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الكشف عن منتخبي غزة والجنوب لتأبين الشهيد "أبو ثريا"

السبت 30 ديسمبر 2017 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن منتخبي غزة والجنوب لتأبين الشهيد "أبو ثريا"



غزة / سما /

أعلنت مؤسسة أمواج الرياضية عن أسماء منتخبي نجوم محافظتي "غزة والشمال", و"الوسطى والجنوب", استعدادا للمباراة الودية التي ستجري الثلاثاء المقبل لتأبين الشهيد "إبراهيم أبو ثريا", على ملعب فلسطين بغزة.

وأرسل عماد هاشم مدرب "غزة والشمال", ومحمود المزين المدير الفني لـ"الوسطى والجنوب" أسماء اللاعبين لمؤسسة أمواج, تحضيرا للمباراة المرتقبة بين الطرفين.

واختار هاشم 18 لاعبا هم: سامي سالم ومحمد أبو حسنين ومحمد أبو ناجي وعمر أبو عبيدة وسامي الداعور (الصداقة), وسليمان العبيد ونهرو الجيش ومحمود عطية (خدمات الشاطئ), وخيري مهدي وعلاء عطية ومحمد مريش (اتحاد الشجاعية), وحسن هتهت (الأهلي), واياد أبو دياب ومحمد حسان (الهلال), واسماعيل المدهون وباسل الأشقر ومحمد كحيل (غزة الرياضي), ونادر النجار (شباب جباليا), فيما تم استبعاد فادي جابر للإصابة.

أما المزين فانتقى 18 لاعبا هم: إسلام أبو عبيدة وباسل أبو بطنين وحسن حنيدق وخالد القوقا (شباب خانيونس), وعطايا جودة ومحمد حجاج وجهاد أبو رياش وهلال أبو غواش وعلاء اسماعيل وأحمد اللولحي وأحمد البهداري (خدمات رفح), وعبدالله شقفة وسعيد السباخي ومحمد بارود وأحمد صباح (شباب رفح), وأنور عمران (اتحاد خانيونس), ومحمد النمس (القادسية).

#مؤسسة أمواج #أبو ثريا

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