جماهير الملكي تفضل هاري كين على نيمار!

وكالات / سما /

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جماهير ريال مدريد تفضل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وحصل هاري كين على 34 بالمئة من الأصوات المشاركة في الاستطلاع ، بينما جاء نيمار لاعب باريس سان جيرمان ثانياً برصيد 23 بالمئة وكيليان مبابي ثالثاً برصيد 14 بالمئة.

وجاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ رابعاً برصيد تسعة في المئة ، وإدين هازارد مهاجم تشيلسي خامساً برصيد ثمانية بالمئة ، فيما جاء باولو ديبالا في آخر الترتيب برصيد ستة بالمئة.

ويؤكد هذا الاستطلاع أن غالبية جماهير نادي ريال مدريد تفضل التعاقد مع هاري كين على بقية اللاعبين بما في ذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي ارتبط بالانضمام للفريق الملكي في الصيف المقبل.

وترى جماهير اللوس بلانكوس أن جاريث بيل والمهاجم كريم بنزيما هما الثنائي الأسوأ في ريال مدريد هذا العام ، بينما اختارت إيسكو ألاركون كأفضل لاعب في الفريق يليه لوكا مودريتش.