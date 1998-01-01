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مجدلاني: مصر عصية على الإرهاب الهادف لإشغالها عن دورها القومي

السبت 30 ديسمبر 2017 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وادى الى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وقالد. مجدلاني إن جمهورية مصر العربية عصية على الإرهاب أياً كان شكله ومصدره، والهدف الرئيس لاستهداف أمنها هو إشغالها عن دورها القومي والإقليمي في المنطقة ، وإضعافها اقتصادياً، من خلال استنزاف قواها المادية والمعنوية وتشتيت جهودها، وإضعاف دورها الذي من الممكن أن تقوم به في رعاية وحماية الأمن الإقليمي العربي وفي مواجهة التدخلات الخارجية المختلفة.

وأضاف مجدلاني: إن القيادة الفلسطينية، تؤكد دعمها للشقيقة جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على ضرورة مساندة مصر في معركتها التي تخوضها ضد الارهاب.

وأكد على دعم جهود مصر والتضامن معها في مواجهة الهجمات الارهابية المتكررة التي ترمي الى زعزعة أمنها واستقرارها ، وضرب النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي ، من قبل قوى الظلام .

وأعرب د.مجدلاني ، عن خالص التعازي لمصر، رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

#احمد مجدلاني

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