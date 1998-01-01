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الشبيبة تحذر من إقامة حفلات رأس السنة بالضفة

السبت 30 ديسمبر 2017 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشبيبة تحذر من إقامة حفلات رأس السنة بالضفة



رام الله / سما /

 أعلنت الشبيبة الفتحاوية، عن منع إقامة اية احتفالات لمناسبة العام الجديد في المطاعم والفنادق والمقاهي والمناطق السياحية، وذلك احتراما التضحيات شعب فلسطين وشهدائه.

وحذرت الشبيبة الفتحاوية أي مطعم أو فندق أو مقهى من إقامة مثل هذه الحفلات.

وقالت الشبيبة في بيان له: أبناء شعبنا العظيم، في هذا الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية والهجمة الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا العظيم من قتل وإجرام واعتقال وهدم للبيوت، وفِي الوقت الذي أطفىء فيه المسيحيين شجرة الميلاد بسبب هذا الاعتداء الامريكي الاسرائيلي على مساجد وكنائس القدس. واذ ننتهز هذه الفرصة لنتقدم لاخواننا المسيحيين بتحية الاجلال والاكبار ومباركين لهم هذا المناسبة المجيدة".

واضاف البيان: رغم هذه المواقف الوطنية لكل فئات شعبنا في كل مواقعنا في الداخل والخارج يصل إلينا بعض الإعلانات عن إقامة حفلات في بعض الإمكان السياحية قد يخرج بعضها عن واقع شعبنا في هذه الظروف .

وختمت الشبيبة بيانها: عليه فانه يمنع منعا باتا إقامة هذه الحفلات، وقد اعذر من انذر.

#الشبيبة #حفلات #الضفة

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