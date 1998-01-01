ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

القاهرة / وكالات /

انتشرت عدة مقاطع مصورة على الشبكات الاجتماعية سجلت جوانب من عملية الاشتباك التي وقعت الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، أمام كنيسة بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وخلفت أكثر من 9 قتلى وعدداً من المصابين بينهم منفذ الهجوم.

أحد المقاطع التي تم تصويرها من أحد البنايات المجاورة للكنيسة أظهر منفذ الهجوم وهو يتجول بكل أريحية أمام كنيسة مارمينا، بحلوان التي وقع فيها الهجوم قبل أن يتم تبادل إطلاق النار مع طواقم الأمن المصرية، ثم سقط قتيلاً.

وبحسب فيديو آخر نشره موقع صحيفة الدستور المصرية، ظهر منفذ الهجوم وهو يطلق النار على المتواجدين أمام كنيسة مارمينا، بحلوان، مما أردى عدداً منهم وأصاب عدداً آخر، من بينهم القوة الأمنية التي تؤمن الكنيسة.

الصحيفة المصرية قالت إنها حصلت على المقطع المصور بعد تفريغ الكاميرات المتواجدة داخل مقر الكنيسة.

كما نشرت صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك جانباً آخر من الهجوم، فبعد سقوط أحد قوات الأمن قتيلاً، قام شخصان بحمل سلاحه وإطلاق النار على منفذ الهجوم الذي سقط قتيلاً على يد قوات الأمن.

وصباح الجمعة قُتل 9 أشخاص في الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا، قبل أن يُرديه شرطيون قتيلاً.



وجاء الهجوم بعد أقل من 9 أشهر على مقتل 45 شخصاً في اعتداءين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (شمال مصر)، خلال قداس عيد الشعانين في أبريل/نيسان الماضي، وشهرين على مقتل أكثر من 300 شخص في مذبحة مروعة استهدفت مسجداً بشمال سيناء في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي، بأن الاعتداء على الكنيسة أوقع 10 قتلى، من بينهم المهاجم، مشيراً إلى أن هناك 5 جرحى، من بينهم شرطي.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تم توقيف مهاجم ثانٍ مشارك في الهجوم على الكنيسة وبحوزته قنبلة، فيما نشر مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه للمهاجم الذي قُتل، وبدا ملقياً على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو آخر يظهر منفذ الهجوم بعد مقتله.



