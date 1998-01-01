بعد تصويتها على قرار القدس.. واشنطن لن تقطع مساعداتها للأردن

وكالات

أكدت مصادر في السفارة الأمريكية بالأردن أن واشنطن تعقد مشاورات مع عمان لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لتحديد المساعدات الأمريكية السنوية للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشير هذه الأخبار إلى أن المساعدات الأمريكية للأردن لن تتوقف على الرغم من تصويت المملكة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير المتعلق برفض قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي والبدء بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد قالت سابقا: "لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى".

ويبلغ حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن سنويا 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.