جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد تصويتها على قرار القدس.. واشنطن لن تقطع مساعداتها للأردن

السبت 30 ديسمبر 2017 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصويتها على قرار القدس.. واشنطن لن تقطع مساعداتها للأردن



وكالات

 أكدت مصادر في السفارة الأمريكية بالأردن أن واشنطن تعقد مشاورات مع عمان لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لتحديد المساعدات الأمريكية السنوية للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشير هذه الأخبار إلى أن المساعدات الأمريكية للأردن لن تتوقف على الرغم من تصويت المملكة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير المتعلق برفض قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي والبدء بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد قالت سابقا: "لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى".

ويبلغ حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن سنويا 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

#مساعدات #الاردن #واشنطن #القدس

أخبار ذات صلة

معارضة سورية - ارشيف

الاستخبارات الأمريكية تجمد مساعداتها للمعارضة السورية

وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس

وزير إسرائيلي يلغي زيارة للأردن "احتجاجًا

ترامب - ارشيف

واشنطن بوست : لماذا يعتبر ترامب القدس امتداداً لحرب ثقافية عالمية؟

موريتانيا

موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

مشروع قرار عربي يدين إعلان وزيرة الثقافة الإسرائيلية نقل مقر وزارتها إلى القدس

رئيس وزراء كندا

السرُّ وراء عدم تصويت كندا ضدَّ قرار ترامب حول القدس في الأمم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

"رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

بلومبيرغ تكشف عن أكثر ما يخشاه بن سلمان من الوليد بن طلال

القسام" للإسرائيليين: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه

الأخبار الرئيسية

توضيحية

تفاصيل صادمة.. هآرتس: فلسطينية اغتصبت في غرفة التحقيق منذ خمس سنوات والملف اغلق

الشهيد محمد مصلح

الشهيد "جمال محمد مصلح " من الفقر الى القبر؟

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ - ارشيف

مفتي السعودية لـ"خطباء الجمعة" : لا تتحدثوا بالسياسية وركزوا على طاعة الله

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

الاتصالات الفلسطينية