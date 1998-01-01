جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عودة المفاوضات بين "إسرائيل" والأردن حول "قناة البحرين"

السبت 30 ديسمبر 2017 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة المفاوضات بين "إسرائيل" والأردن حول "قناة البحرين"



القدس/سما/

 استأنفت المفاوضات بين "إسرائيل" والأردن لتحريك مشروع "قناة البحرين"، رغم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب حادثة السفارة بعمان، والتي تسببت بتعطيل المشروع الهادف لنقل المياه للبحر الميت.

وحسب الإذاعة العبرية ، فان "إسرائيل" والأردن تجريان مفاوضات حول مشروع قناة البحر الميت، رغم الأزمة بين البلدين. وفي كل من إسرائيل والأردن، هددوا في الماضي بتجميد المشروع الذي يفترض نقل المياه إلى الأردن.

ويتمثل هذا المشروع الذي تشارك به إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر إلى غور الأردن والبحر الميت.

#الاردن #مفاوضات

أخبار ذات صلة

1021004968

القواسمي لـ"سما": أبو مازن مهتم بضرورة التنسيق مع مصر والأردن والسعودية

"الأراضي الفلسطينية" بدلاً من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية

انفاق - ارشيف

تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي حول "حرب غزة" يحدث "هزة سياسية وأمنية في إسرائيل"

تقرير : إسرائيل اعتمدت على "متخابرين" فلسطينيين في اغتيال "فقهاء"

ترامب وابو مازن

قناة عبرية تزعم: لماذا صرخ الرئيس الامريكي في وجه "ابو مازن " ببيت لحم ؟

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

لافتة شاؤول ارون وما تحمل من رسائل .. إبراهيم المدهون

الأخبار الرئيسية

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ - ارشيف

مفتي السعودية لـ"خطباء الجمعة" : لا تتحدثوا بالسياسية وركزوا على طاعة الله

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

افي جباي- ارشيف

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية