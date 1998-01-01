عودة المفاوضات بين "إسرائيل" والأردن حول "قناة البحرين"

وحسب الإذاعة العبرية ، فان "إسرائيل" والأردن تجريان مفاوضات حول مشروع قناة البحر الميت، رغم الأزمة بين البلدين. وفي كل من إسرائيل والأردن، هددوا في الماضي بتجميد المشروع الذي يفترض نقل المياه إلى الأردن.

ويتمثل هذا المشروع الذي تشارك به إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر إلى غور الأردن والبحر الميت.