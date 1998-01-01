حركة فتح تدين الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مصر

رام الله/سما/

ادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" العملية الارهابية، التي استهدفت جمهورية مصر العربية، والتي تمثلت باستهداف كنيسة مار مينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، موقفها لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله والقضاء عليه، داعية في الوقت ذاته، إلى تضافر كل الجهود الإقليمية للتصدي لانتشار الإرهاب في بشكل عام.

وعبرت "فتح" عن ان هذا الهجوم الارهابي، لن يزعزع الاستقرار والسلم الاهلي في مصر، مشيدة بالمواقف المصرية الرسمية والشعبية بما فيها المواقف المشرفة للكنيسة القبطية وللازهر الشريف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وخاصة بعد اعلان ادارة ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

وتقدمت الحركة بخالص تعازيها لجمهورية مصر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر الشهداء والجرحى، مؤكدة وقوف قيادتنا وشعبنا إلى جانب الشقيقة مصر في معركتها في التصدي للارهاب واجتثاثة.