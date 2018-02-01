جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

السبت 30 ديسمبر 2017 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة



غزة/سما/

اكد القيادي في حركة "فتح" عزّام الأحمد إن اللقاء بين رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)بات قريباً، داعياً إلى التركيز على المصالحة الفلسطينية الداخلية.


ورأى الأحمد في حوار مع قناة "الميادين" الفضائية  أنه ليس هناك ما يمنع حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً أيضاً إلى دعوة الجبهة الشعبية - القيادة العامة - للمشاركة في هذا الاجتماع.

وقال الأحمد، أن المظاهرات ضد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ليست عفوية بل عملا مبرمجا وممنهجا بين جميع الفصائل الفلسطينية. وأضاف انه ستتم المحافظة على الطابع السلمي لهذه المظاهرات.

وتابع "أتحدى أن يكون مطلب مناقشة قضية السلاح في اجتماعاتنا"، معتبراً أن الموظفين في قطاع غزة يجب أن يستمرّوا في عملهم وفقاً لاتفاق المصالحة.قائلا"الموظفون الذين عينوا بعد الانقسام سيبقون في عملهم بشكل طبيعي حتى تاريخ 1/2/2018 وفق اتفاق المصالحة وبعد هذا التاريخ أعتقد أنهم سيستمروا، والموظفون القدماء من حقهم ان يعودوا الى عملهم".

 

وكشف عن الرغبة بإعلان أراضي السلطة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال في اجتماع المجلس المركزي.

 

#الاحمد #عباس #هنية

أخبار ذات صلة

ماذا طلب الرئيس عباس من مشعل وهنية ؟

مصادر : محادثات عزام الاحمد مع مشعل وهنية في الدوحة باءت بالفشل

الرئيس عباس

الحساينة: الرئيس محمود عباس سيتوجه قريبا إلى قطاع غزة

الاحمد وهنية

الاحمد: ملفات الموظفين و المعابر والأجهزة الأمنية ستخضع لقانون الخدمة المدنية

عباس- ارشيف

استطلاع : 70% يطالبون باستقالة الرئيس وهنية يتفوق عليه حال جرت الانتخابات اليوم

غازي حمد - ارشيف

حمد: على الرئيس منح وقته للمصالحة بدلا من الطيران وهنية وابو مرزوق مرشحان لرئاسة حماس

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

ظهر وهو يسير بكل أريحية ثم أطلق النار .. شاهد لحظة الهجوم على الكنيسة المصرية

لافتة شاؤول ارون وما تحمل من رسائل .. إبراهيم المدهون

الأخبار الرئيسية

مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ - ارشيف

مفتي السعودية لـ"خطباء الجمعة" : لا تتحدثوا بالسياسية وركزوا على طاعة الله

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

افي جباي- ارشيف

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

الاتصالات الفلسطينية