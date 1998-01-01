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شاهد: الاردن يحتفي باغنية لصاحبة العيون الزرقاء الأسيرة "عهد التميمي"

الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاردن يحتفي باغنية لصاحبة العيون الزرقاء الأسيرة "عهد التميمي"



وكالات

أصدرت شركة زين الأردنية، أغنية تحتفي بالفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، الأغنية رسمت اشارات فنية وتاريخية ربطت بين قضية فلسطين وتجربة عهد  التميمي ضد الاحتلال .
وعبرت  الأغنية عن دعم كبير للأسيرة الفتاة التي أصبحت أيقونة النضال الفلسطيني.
وقالت شركة زين، إن "هذه الأغنية إهداء إلى عهد، وإلى كل من حفظ العهد، من الأهل والأسرى والشهداء في فلسطين الحبيبة، ولكل من بقي على العهد مع القدس وحق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم".

والأغنية من أداء الفنانة تانيا وكلمات بشار حوامدة وعمار فريح وألحان محمد بشار.

#عهد #اعتقال

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