الرئيس عباس يدين استهداف كنيسة مار مينا في مصر

رام الله/سما/

أدان الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، استهداف كنيسة مار مينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

وأوردت الوكالة الرسمية أنّ الرئيس يستنكر باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدًا وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي.

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأن هذا البلد الشقيق سينتصر عاجلا على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.