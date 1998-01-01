جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يدين استهداف كنيسة مار مينا في مصر

الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدين استهداف كنيسة مار مينا في مصر



رام الله/سما/

 أدان الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، استهداف كنيسة مار مينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

وأوردت الوكالة الرسمية أنّ الرئيس يستنكر باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدًا وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي.

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأن هذا البلد الشقيق سينتصر عاجلا على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.

#عباس #تفجير #مصر

أخبار ذات صلة

عباس- ارشيف

الرئيس عباس يدين إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه العاصمة السعودية

ماجد فرج

﻿فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس

ماذا طلب الرئيس عباس من مشعل وهنية ؟

الرئيس الاسرائيلي ريفلين

ريفلين : الرئيس عباس أسير بيد حماس

الرئيس عباس

الرئيس عباس يؤجل كلمته في المؤتمر السابع إلى يوم غد

ترامب والرئيس عباس

ترامب يتجاهل الرد على اتصالات الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

وزير الخارجية االلبناني يتعرض لهجوم شرس بعد مقابلة مع الميادين

مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط كبير في هجوم بسيناء

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

لافتة شاؤول ارون وما تحمل من رسائل .. إبراهيم المدهون

الأخبار الرئيسية

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سليماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

افي جباي- ارشيف

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

الاتصالات الفلسطينية