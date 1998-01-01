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الجبهة الديمقراطية تستنكر الاعتداء الارهابي على كنيسة بحلوان

الجمعة 29 ديسمبر 2017 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، الاعتداء الإرهابي المجرم على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، والذي وقع اليوم الجمعة وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

كما استنكرت الجبهة التفجير الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من جنود وضباط الجيش المصري في العريش بمحافظة شمال سيناء.

ونعت الجبهة شهداء مصر الأبرار ضحايا الاعتداء والتفجير الإجراميين، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا والشعب المصري وقيادته، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأعربت الجبهة الديمقراطية عن ثقتها بأن شعب مصر وقيادتها العظيمة سيتجاوزون هذه المحن والتحديات، وسيحققون أهدافهم في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبناء مصر آمنة مطمئنة للاستمرار في دورها الريادي عربياً ودولياً ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في تحقيق أهدافه والدفاع عن مدينة القدس وإسقاط القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

#جبهة ديمقراطية #ارهاب

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