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تقديرات إسرائيلية: 2018 ربما تحمل 3 حروب

الجمعة 29 ديسمبر 2017 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: 2018 ربما تحمل 3 حروب



القدس/سما/

 اكدت تقديرات إسرائيلية إلى أن العام 2018 ربما يحمل تصعيداً على 3 جبهات، هي لبنان وسوريا وقطاع غزة، ما يعني إمكانية تحول هذه التصعيدات إلى حروب.

وتتحسب هذه التقديرات من توجهات الولايات المتحدة نحو سحب أرجلها من منطقة الشرق الأوسط، وتركيز إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على شبه الجزيرة الكورية، واحتمالات شن حرب ضد كوريا الشمالية.

 وترى هذه التقديرات أن مجرد تركيز اهتمام إدارة ترامب في هذا الاتجاه من شأنه يؤثر بشكل سلبي على إسرائيل، وفقا لتقارير نُشرت في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة.

ووفقا لكبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب (ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق)، عاموس يدلين، فإنه سيقدَّم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يوم الاثنين المقبل، التقييم الإستراتيجي للمعهد للعام 2018.

 وتحدثت تقديرات المعهد في السنوات الأخيرة عن احتمال ضئيل لاندلاع حرب تكون إسرائيل ضالعة فيها. لكن يدلين سيحذر، مطلع العام المقبل، من أن نشر إيران قوات لها في الأراضي السورية ومقابل هضبة الجولان المحتلة، في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل أنها لن تسمح بحدوث ذلك، فإن احتمالات الحرب تتصاعد.

#حرب #اسرائيل #غزة

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