زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الردع تجاه قطاع غزة

القدس/سما/

اكد وزير المعارضة الاسرائيلية افي جباي، اليوم الجمعة ان اسرائيل فقدت قوة الردع وكامل قوتها تجاه قطاع غزة.

ووصف جباىي حادثة اطلاق الصواريخ اليوم ، خلال الاحتفال بيوم ميلاد الجندي الاسرائيلي الاسير لدى المقاومة الفلسطينية ارون شاؤول بمثابة شاهد اساسي يدل ان اسرائيل فقدت قوتها وردعها

في سياق متصل، ذكرت صحيفة هارتس العبرية ان صاروخا انطلق من غزة أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف إصابة مباشرة

وسقطت الصواريخ في منطقة ناحال عوز، بعد سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" و"سدوت هنيغيف"، وذلك أثناء مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندي الإسرائيل المحتجز "شاؤول ارون " لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

ويأتي سقوط الصواريخ بالتزامن مع فعاليات تقيمها عائلة الجندي قرب حدود غزة للاحتفال بعيد ميلاده فيما قرر اهالي اسرى غزة اقامة فعالية متزامنة قرب المكان الذي اسر منه الجندي في حي التفاح بمدينة غزة للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم.

واصابت حالة من هلع ا لمستوطنين المتظاهرين قرب حدود غزة بعد إطلاق الصواريخ من القطاع والانفجارات التي أحدثتها محاولة اعتراضها.