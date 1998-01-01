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الخليل: جيش الاحتلال يعتقل 6 شبان خلال المواجهات المندلعة

الجمعة 29 ديسمبر 2017 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الجمعة، ستة شبان خلال المواجهات التي اندلعت وسط الخليل، بعد مسيرة نظمتها القوى الوطنية في الخليل.

وقالت مصادر محلية:"إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان عرف منهم: احمد علي عبد الله حوله، مؤيد جهاد حلاوه ، محمد رشيد الطويل وفجر محمد عيسى محمد سعيد".

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، بعد مسيرة نظمتها القوى الوطنية والسياسية في الخليل، عقب صلاة الجمعة في منطقة دوار ابن رشد.

وقام عدد من الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة فيما رد الجنود باطلاق قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

كما أصيب المصور الثحغي جمال اسعيفان، بقنبلة صوت خلال تغطيته للاحداث ما ادى لاصابته بجراح وصفت بالمتوسطة.

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