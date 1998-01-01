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الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

الجمعة 29 ديسمبر 2017 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"



وكالات

اعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية،اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هوية الإرهابي المنفذ للهجوم المزدوج على محل بمنطقة أطلس، ثم محاولة اجتياز النطاق الأمني بكنيسة مارمينا بحلوان.

وأوضح المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحادث يحمل بصمات تنظيم داعش الإرهابي ومن المرجح أن يكون هذا الإرهابي بمفرده هو المنفذ لهذه العملية المزدوجة مستخدما دراجة نارية وبحوزته بندقية آلية و5 خزائن وعبوة ناسفة.

وشدد المصدر المسؤول على استعداد أفراد الشرطة لمجابهة كافة الأخطار والعمليات العدائية خلال تأمينه للكنائس طبقا للخطة الموضوعة مسبقا لحماية المصلين.

وأكد المصدر أن نجاح قوات الأمن في التصدي لحادث، الجمعة، يثبت اضطلاع الدولة بحماية مواطنيها بكافة انتماءاتهم دون تفرقة.

و قالت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحا يستقل دراجة نارية هاجم كنيسة ومتجرا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة فقتل تسعة أشخاص أحدهم رجل شرطة كان يتولى حراسة الكنيسة.

#مصر #كنيسة #ارهاب

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