هل نجا حزان من صاروخ غزة الذي ضرب النقب اليوم؟

القدس/سما/

اظهرت مشاهد مصورة ، اليوم الجمعة لحظة انطلاق صافرات الانذار وحالات الهلع التي اصيبت الاسرائيليين في ناحل عوز بعد انطلاق الصواريخ خلال احتفال لذكرى ميلاد "أرون شاؤول".

واعتصم العشرات من الاسرائيليين اليوم في على الحدود بين غزة واسرائيل يحملون صورة الجندي الإسرائيلي الأسير "شاؤول أرون" في ذكرى ميلاده الرابعة والعشرين.

وقالت مصادر عبرية ان الصاروخ أصاب مبنى وهناك أضرار دون إصابات مباشرة .

وأفادت مصادر عبرية، إنّ عضوالكنيسيت "اورن حزان" الذي اعتدى على حافلة لأهالي أسرى قطاع غزة أثناء زيارتهم لأبنائهم في السجون قد أصيب بحالة الهلع والذغر الشديدين أثناء تواجده في حفل عيد ميلاد الأسير لدى القسام "شاؤول ارون".