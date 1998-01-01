5 صفات تعرضك للانفصال!

الصفات الإنسانية تعكس الكثير عن حياة الشخص، فهناك بعض الصفات أن وجدت فيكِ اعلمي أن حياتك العاطفية في خطر.
– أهم شيء أن تكوني على حق
إذا كان هدفك الأول أن تكوني على حق، أو تكوني صاحبة الكلمة العليا، وليس أن تصلي إلى أرض وسط مع من تحبي.. هذا هو السبب الأول الذي سوف يعيق علاقاتك العاطفية.
– محاولة تغيير الآخرين
ثاني صفة من الممكن أن تدمر علاقاتك العاطفية هى أن يكون لديك قناعة أنكِ لديكِ القدرة في تغيير طريقة تفكير البعض أو طريقة تصرف البعض، فهذا الأمر يراه الآخرين تسلط ما يدخلكما في دوامة من المشكلات.
– التأجيل:
أيضا عدم مواجهة المشاكل أو محاولة تأجلها أو تجاهلها حتى لا يحدث شجار يأتي على المدى البعيد بمشاكل أكبر، لذلك إذا كنتِ تمتلكي هذه الصفة فأنتِ في خطر.
– إذا جرحتني سوف أجرحك
إذا كانت هذه العبارة هى شعارك فاعلمي أنكِ تقعين في خطأ كبير فيما يخص العلاقات، فالعلاقات ليست قائمة على العقاب أو طريقة المعارك، وليس معنى أن يقوم أحد بالخطأ في حقك أن تخطئي أنتِ الأخرى، بل كل ما عليكِ فعله هو أخذ موقف والتعبير عن الضيق.
– قول أي شيء من دون تفكير
حتى وإن كنتِ أنتِ ومن تحبين تتسم علاقتكما بالصراحة، هذا لا يعني أن تعبري له عما بداخلك من دون التفكير واختيار اللفاظ التي لا تجرح الطرف الآخر.
فالشخص الصادم فرصته في الانفصال أعلى من غيره.