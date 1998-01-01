جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 صفات تعرضك للانفصال!

الجمعة 29 ديسمبر 2017 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 صفات تعرضك للانفصال!



وكالات / سما /

الصفات الإنسانية تعكس الكثير عن حياة الشخص، فهناك بعض الصفات أن وجدت فيكِ اعلمي أن حياتك العاطفية في خطر.

– أهم شيء أن تكوني على حق

إذا كان هدفك الأول أن تكوني على حق، أو تكوني صاحبة الكلمة العليا، وليس أن تصلي إلى أرض وسط مع من تحبي.. هذا هو السبب الأول الذي سوف يعيق علاقاتك العاطفية.

– محاولة تغيير الآخرين

ثاني صفة من الممكن أن تدمر علاقاتك العاطفية هى أن يكون لديك قناعة أنكِ لديكِ القدرة في تغيير طريقة تفكير البعض أو طريقة تصرف البعض، فهذا الأمر يراه الآخرين تسلط ما يدخلكما في دوامة من المشكلات.

– التأجيل:

أيضا عدم مواجهة المشاكل أو محاولة تأجلها أو تجاهلها حتى لا يحدث شجار يأتي على المدى البعيد بمشاكل أكبر، لذلك إذا كنتِ تمتلكي هذه الصفة فأنتِ في خطر.

– إذا جرحتني سوف أجرحك

إذا كانت هذه العبارة هى شعارك فاعلمي أنكِ تقعين في خطأ كبير فيما يخص العلاقات، فالعلاقات ليست قائمة على العقاب أو طريقة المعارك، وليس معنى أن يقوم أحد بالخطأ في حقك أن تخطئي أنتِ الأخرى، بل كل ما عليكِ فعله هو أخذ موقف والتعبير عن الضيق.

– قول أي شيء من دون تفكير

حتى وإن كنتِ أنتِ ومن تحبين تتسم علاقتكما بالصراحة، هذا لا يعني أن تعبري له عما بداخلك من دون التفكير واختيار اللفاظ التي لا تجرح الطرف الآخر.

فالشخص الصادم فرصته في الانفصال أعلى من غيره.

#الانفصال

أخبار ذات صلة

صفات يعشقها زوجك فيك!

2017-636280710853668477-366_608x403

صفات يتمنَّاها أي رجل في شريكته

4 صفات يكرهها الزوج في الزوجة!

الخطوبة

صفات لو رأيتها بخطيبك.. ابتعدي عنه!

2017-636213898322099236-209_608x403

5 صفات شخصية إذا تحليت بها فأنت من السعداء

الرجل

صفات يبحث عنها الرجل فى المرأة

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية المصرية تعلن عن تحديد هوية منفذ "هجوم حلوان"

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

وزير الخارجية االلبناني يتعرض لهجوم شرس بعد مقابلة مع الميادين

مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط كبير في هجوم بسيناء

طفلة ولدت بوزن أقل من 400 غرام!

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

مئات الاصابات في مسيرات الغضب الرابعة تضامنا مع القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

العاروري ونصرالله

المونيتور: "رأس حماس المدبّر" التقى سيلماني ويقيم في بيروت.. وخط ساخن يصله بنصرالله!

افي جباي- ارشيف

زعيم المعارضة الاسرائيلية: فقدنا قوة الرد تجاه قطاع غزة

صور: اطلاق 3 صواريخ من غزة احداها أصاب أحد المباني في مستوطنة شاعر هنيغف

غزة - ارشيف

خطة اسرائيلية لتجنب انفجار غزة: قطار للبضائع وتصاريح للعمال وحاويات يتم تحويلها لمنازل

عباس وهنية

صحيفة: اختراق في ملفين للمصالحة.. ولقاء وشيك بين عباس وهنية برعاية مصرية

الاتصالات الفلسطينية