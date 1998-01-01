5 صفات تعرضك للانفصال!

الصفات الإنسانية تعكس الكثير عن حياة الشخص، فهناك بعض الصفات أن وجدت فيكِ اعلمي أن حياتك العاطفية في خطر.

– أهم شيء أن تكوني على حق

إذا كان هدفك الأول أن تكوني على حق، أو تكوني صاحبة الكلمة العليا، وليس أن تصلي إلى أرض وسط مع من تحبي.. هذا هو السبب الأول الذي سوف يعيق علاقاتك العاطفية.

– محاولة تغيير الآخرين

ثاني صفة من الممكن أن تدمر علاقاتك العاطفية هى أن يكون لديك قناعة أنكِ لديكِ القدرة في تغيير طريقة تفكير البعض أو طريقة تصرف البعض، فهذا الأمر يراه الآخرين تسلط ما يدخلكما في دوامة من المشكلات.